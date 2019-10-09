https://static.news.ru/photo/1bdbaf1c-ea85-11e9-b25d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев представил госпрограмму, призванную довести уровень жизни в сёлах до городских показателей. Проект стартует с 2020 года.

Мы продолжаем строить жильё, дороги, проводить газ, воду, благоустраивать сельские территории — в общем, стараться делать всё, чтобы на селе жить было не менее комфортно, чем в городе, — цитирует главу кабмина Life .

Также политик вручил награды 16 работникам сельского хозяйства за их достижения в развитии отрасли и многолетний труд. За день до мероприятия чиновник рассказал о состоянии Фонда национального благосостояния. По его словам, на 1 октября он составляет примерно 8 трлн рублей. В 2020 году показатель может увеличиться до 11,1 трлн рублей, в 2021 году — до 13,7 трлн рублей, в 2022 году — до 16,2 трлн рублей.

Как ранее писал News.ru, исследование Левада-Центра показало, что среднедушевой доход 40% российских семей ниже 12,5 тыс. рублей в месяц. Эта «субъективная граница бедности» оказалась на 11,6% выше установленного властями прожиточного минимума (11,2 тыс. рублей в месяц).