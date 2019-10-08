https://static.news.ru/photo/a5dd6d64-e9c6-11e9-884a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель правительства Дмитрий Медведев назвал объём Фонда национального благосостояния.

По его словам, на 1 октября он составляет примерно 8 трлн рублей, передаёт ТАСС .

Он отметил, что эти деньги в 2020 году станут дополнительным ресурсом для инвестирования.

Эти деньги нужно будет использовать с максимальной отдачей и подготовить решения, чтобы эти деньги внесли свой вклад в развитие экономики, — подчеркнул он.

Политик добавил, что эту информацию следует использовать при работе над планом дополнительных мер, направленных на ускорение экономического роста.

Как ранее писал News.ru, госдолг РФ по итогам 2020 года составит 17,2 триллиона рублей, в 2021 году — 19,1 триллиона рублей и в 2022 году — 21,2 триллиона рублей. Объём средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2020 году увеличится до 11,1 триллиона рублей, в 2021 году — до 13,7 триллиона рублей, в 2022 году — до 16,2 триллиона рублей.