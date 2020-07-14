Медведев: отсутствие новых волн коронавируса нельзя гарантировать

https://static.news.ru/photo/c481a620-c5c8-11ea-9357-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев не отрицает возможности возникновения новых волн коронавирусной инфекции. В связи с этим важно активизировать международное сотрудничество по борьбе с потенциальной угрозой.

Никто, к сожалению, не может дать гарантии, что не будет ухудшений, не будет второй, третьей волны [распространения коронавируса], что эффективными окажутся те лекарственные препараты, которые сейчас готовятся, — заявил Медведев в ходе своего выступления на международном межпартийном круглом столе о сотрудничестве в сфере безопасности в период пандемии, передаёт ТАСС.

Председатель «Единой России» призвал государственные институты, исполнительную власть, а также парламенты продолжить совместную работу по преодолению «самого страшного вызова, с которым столкнулось человечество в XXI веке».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Число заражённых коронавирусом на планете превысило 13 млн человек. COVID-19 за всё время пандемии заболели 13 006 764 жителя Земли. Такие данные на 00:11 мск 14 июля 2020 года приводит Университет Джонса Хопкинса. Согласно его информации, жертвами COVID-19 с момента вспышки инфекции стали 570 776 человек. Выздороветь смогли 7 163 038 человек.

Антирейтинг возглавляют США, где зафиксированы 3 346 246 человек, заражённых коронавирусом, из них умерли 135 615 пациентов, исцелились 1 031 939. Следом идут Бразилия (заболел 1 864 681, выписался 1 291 251, ушли из жизни 72 833) и Индия (инфицированных 878 254, погибших 23 727, вылечившихся 571 460). В этом списке Россия занимает четвёртое место.

Ранее NEWS.ru писал, что российский теледоктор Александр Мясников в личном Telegram-канале с иронией прокомментировал «сомнительные данные» о COVID-19, обсуждавшиеся накануне во Всемирной организации здравоохранения. Так, ВОЗ выступила с очередной теорией развития пандемии в разных государствах мира.