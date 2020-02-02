https://static.news.ru/photo/16c42630-458e-11ea-b71d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закон о социальной поддержке медицинских работников обновили в Приморском крае.

Согласно новому закону, акушерам региона будет предоставляться единовременная выплата в 250 тысяч рублей. Также власти признали нецелесообразным то, что средний персонал мог претендовать на выплаты только после отработки в государственной медорганизации в течение года после окончания колледжа.

Помимо этого, расширен перечень мест трудоустройства, которые дают медсёстрам и акушерам право на единовременные выплаты.

Одним из серьёзных нововведений являются денежные выплаты для наставников молодых специалистов в размере пяти тысяч рублей, а для кураторов молодых специалистов со средним профессиональным образованием — три тысячи рублей.

Ещё одна поправка касается компенсации за наём жилья — теперь медработник может получить деньги, если ему не предоставили служебное или иное специализированное жильё, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что МВД предложило освободить медработников от уголовной ответственности за неумышленную утрату наркосодержащих препаратов. Сегодня за потерю таких лекарств наказывают штрафом до 120 тысяч рублей или обязательными работами.