Медики вылечили 8804 человека от COVID-19 за последние сутки в России

https://static.news.ru/photo/a1905664-c5a7-11ea-96c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские медики вылечили от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) 8804 человека за последние сутки в РФ. За всё время пандемии выздоровело 512 825 граждан. Умерло — 11 614.

Также за последние сутки специалисты выявили 6248 заражённых. Общее число заболевших в РФ достигло 739 947, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Число заражённых коронавирусом на планете превысило 13 млн человек. COVID-19 за всё время пандемии заболели 13 006 764 жители Земли. Такие данные на 00.11 мск 14 июля 2020 года приводит Университет Джонса Хопкинса. Согласно его информации, жертвами COVID-19 с момента вспышки инфекции стали 570 776 человек. Выздороветь смогли 7 163 038 человек.

Антирейтинг возглавляют США, где зафиксированы 3 346 246 человек, заражённых коронавирусом, из них умерло 135 615 пациентов, исцелились 1 031 939. Следом идут Бразилия (заболели 1 864 681, выписались 1 291 251, ушли из жизни 72 833) и Индия (инфицированных 878 254, погибших 23 727, вылечившихся 571 460). В этом списке Россия занимает четвёртое место.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оперативный штаб Москвы сообщил о последствиях коронавируса в столице. За последние сутки в городе погибли 37 человек с COVID-19. У всех пациентов была подтверждённая пневмония. Кроме того, они получили положительный результат теста на коронавирус. Накануне сообщалось о 25 умерших. Общее число умерших в столице достигло 4205.