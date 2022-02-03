Медики Подмосковья начали голодовку из-за тяжёлых условий труда

В Коломенском перинатальном центре в Подмосковье о начале бессрочной голодовки объявила группа медсестёр. Причиной акции послужили «невыносимые условия труда», которые возникли после сокращения персонала медучреждения, как они написали в письме. Подобный протест проходит и в Башкирии. Там медики выступают против мизерных зарплат и дефицита кадров, сообщил профсоюз медработников «Действие».

В обращении медиков из Подмосковья говорится , что согласно нормам Минздрава РФ в Коломенском перинатальном центре необходимо трудоустройство 160 младших медсестёр и санитарок. Однако на данный момент в штате всего 22 младшие медсестры и 20 уборщиц.

Из-за огромной нагрузки бывает, что за всю 12-часовую смену младшая медсестра имеет всего 7–10 минут, чтобы наспех перекусить один раз, — сказано в обращении.

Голодовку начала 1 февраля медсестра Наталья Трухина. Всего же в «итальянской забастовке» планируют принять участие пять её коллег. Также, как медработники сообщили местным СМИ, их зарплаты при такой нагрузке значительно уменьшились — с 40 тыс. до 30 тыс. рублей.

С утра за Натальей Трухиной повсюду ходят два сотрудника, записывают и фотографируют каждое её действие. Предлог — проведение фотохронометража труда медсестёр. Хотя по правилам это должна делать специализированная организация, — отмечают в профсоюзе.

Правозащитниками также было опубликовано открытое письмо 45 сотрудников отделения неотложной помощи Ишимбайской ЦРБ (Башкирия). В нём сказано, что фельдшеры и врачи выездных бригад устали «терпеть тяжелейшие условия труда и недостойную, унизительно низкую зарплату». Согласно данным авторов обращения, в больнице вместо 10 бригад скорых на линию вынуждено выходить не более пяти.

При этом сотрудникам медучреждения также урезали зарплату. У фельдшеров бригад скорой помощи оклад составляет 14,5 тыс. рублей, у водителей — 5,7 тыс. рублей. Сотрудники ЦРБ требуют увеличить число бригад и поднять зарплаты.

Ранее в Татарстане из-за распространения коронавируса приостановили оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках, в частности проведение диспансеризации и профосмотров, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава республики. Он отметил, что для ряда категорий граждан оказание такой медпомощи продолжится.

На такой же шаг пошли и в Коми, там прекратили оказание медпомощи, за исключением критических состояний. Теперь из-за резкого распространения инфекции ресурсы перенаправят на амбулаторный сегмент.