В Татарстане приостановили плановую помощь в поликлиниках

В Татарстане из-за распространения коронавируса приостановили оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках, в частности проведение диспансеризации и профосмотров, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава республики. Он отметил, что для ряда категорий граждан оказание такой медпомощи продолжится.

С 2 февраля временно откладывается до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки оказание плановой амбулаторно-поликлинической медицинской помощи взрослому населению, в том числе профилактические медицинские осмотры и диспансеризация определённых групп взрослого населения, углублённая диспансеризация граждан, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что исключение сделали для ряда категорий граждан, в частности для пациентов с заболеваниями, входящими в реестр социально значимых, представляющих опасность для окружающих, а также для беременных, призывников и медиков.

Приостановлена доставка пациентов категории 65+ в госпитали из сёл, за исключением вакцинации. Приостановлены профилактические осмотры несовершеннолетних, за исключением комиссий для допуска в детсады.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко держать на контроле вопрос оказания плановой медицинской помощи в регионах. Особое внимание он призвал уделить детям и людям с заболеваниями, которые требуют непрерывного лечения. По словам главы кабмина, оказание плановой медпомощи должно быть возобновлено сразу же после стабилизации обстановки в регионе.