Медик рассказала, как спасти жизнь подавившемуся человеку Профилактик Овнанян: подавившегося наклоните и шесть раз ударьте между лопаток

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Подавившегося человека необходимо наклонить вперед и, поддерживая рукой в районе живота, нанести пять-шесть ударов между лопаток открытой ладонью, рассказала NEWS.ru врач-профилактик Эвелина Овнанян. Она добавила, что если данный способ не поможет, то нужно прибегнуть к приему Геймлиха.

Если другой человек подавился, наклоните его вперед вниз, одной рукой поддерживайте под живот, другой нанесите между лопаток пять-шесть ударов открытой ладонью. Если это не помогает, то необходимо вызвать скорую и применить прием Геймлиха, — заявила Овнанян.

Медик отметила, что прием Геймлиха выполняется так: руку сжимаете в кулак, прикладываете ее чуть выше пупка большим пальцем к животу, накрываете кулак другой рукой и делаете пять резких надавливаний на себя и вверх.

Собеседница подчеркнула, что у подавившегося человека есть 1,5 минуты для оказания себе помощи. По ее словам, необходимо найти узкую поверхность и опрокинуться через нее так, чтобы живот был на линии перегиба, а затем расслабить ноги и навалиться на предмет. Инородное тело должно выйти под давлением, объяснила врач.

При этом лучше всего будет набрать номер скорой. Также врач советует выйти на лестничную площадку и попробовать попросить помощи у соседей.

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