Медицинские эксперты раскритиковали новые правила оказания врачебной помощи

https://static.news.ru/photo/0d14642e-8b24-11eb-978c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Законопроект «Об утверждении порядка ведения единого реестра экспертов качества медицинской помощи» опубликован для обсуждения на портале правовых актов. Аналитики считают, что новые правила в случае принятия могут оставить пациентов без компенсации за врачебные ошибки.

В законопроекте предлагается наделить Фонд обязательного медицинского страхования правом отстранять эксперта от работы за чрезмерные штрафы, наложенные на медорганизации. Документ стал объектом полемики как в профессиональном сообществе, так и среди пациентов. По мнению специалистов, правовая норма негативно скажется на больных.

Пациентское сообщество видит в экспертизе качества медицинской помощи, которая сейчас проводится в системе ОМС, практическую и профессиональную помощь больным, что особенно важно в досудебном урегулировании возможных конфликтных ситуаций. Поскольку экспертиза станет формальным действием , это вызовет очередную волну недовольства среди пациентов, — рассказал «Новым известиям» председатель Координационного совета МОД «Движение против рака» Николай Дронов.

Президент НП «Национальное агентство по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе» Алексей Старченко заявил, что в последнее время в судах рассматривается много дел по претензиям больных к медикам. По его словам, пациенту практически невозможно добиться справедливости самостоятельно, без эксперта и представителя страховой компании.

В день мне приходится делать до 30 экспертиз. Естественно, находятся нарушения. И если по этим правилам я не должен превышать лимит в 10% тарифа на оплату медицинской помощи, это фактически означает закрывать глаза на недочёты. Не более 10% — это претензии к ведению документации, не более того. То есть пациент будет один-на-один с медицинским учреждением, к которому у него претензии. А когда больница признавала, что лечение провели не правильно, что врач допустил ошибку? Не помню такого, — констатировал Старченко.

Руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ), доктор медицинских наук Гузель Улумбекова предложила альтернативную точку зрения. Она указала, что система штрафов за нарушение правил оказания медицинской помощи часто вынуждает врачей скрывать нарушения. По её мнению, ограничение порога штрафных санкций может сказаться на деятельности медицинских организаций позитивным образом.

На мой взгляд, штрафы — не эффективный механизм для повышения качества медицинской помощи. За недостатки надо не штрафовать, а создавать условия для их исправления. Надо вместо штрафов повышать квалификацию врачей, — заключила Улумбекова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Фонд обязательного медицинского страхования могут объединить в одну структуру с Пенсионным фондом России и Фондом Соцстрахования.