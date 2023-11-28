«Медиазону» оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента Суд в Москве оштрафовал «Медиазону» на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Басманный суд Москвы оштрафовал издание «Медиазона» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов), передает ТАСС. Отмечается, что издание заплатит 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента на его материалах в Сети.

Суд признал виновным ООО «ЗП» (учредитель «Медиазоны») по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом) и назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Ранее замминистра юстиции Олег Свириденко заявил, что штрафы в 300–500 тысяч рублей начнут назначать лицам, распространяющим материалы иностранных агентов без соответствующей маркировки. По его словам, речь идет не о самих иноагентах, а «третьих лицах» — тех, кто «умышленно либо неумышленно помогает либо поддерживает как-то иностранных агентов».

Ранее Свириденко сообщил, что Министерство юстиции России за время действия законодательства об иноагентах сняло этот статус с 65 лиц. По его словам, в основном это физические лица, но есть и юридические. Чиновник сообщил, что в настоящее время в реестре 531 субъект — физические, юридические лица и СМИ, имеющие действующий статус иноaгента. При этом из общего перечня в 719 бывших и действующих иноaгентов, перечисленных в реестре, более 100 юридических лиц ликвидировались.