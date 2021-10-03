МЧС заявило о проверке систем оповещения

Проверки готовности систем оповещения населения об угрозах пройдут утром 6 октября во всех российских регионах. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России. Спасатели просят граждан сохранять спокойствие.

С 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путём запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 мин), — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что цель проверки — отработать своевременное информирование граждан об опасности при угрозах и чрезвычайных ситуациях (ЧС). В связи с этим спасатели просят сохранять спокойствие и помнить, что проверка является плановой. В 2021 году ревизия систем оповещения проводилась 3 марта.

В мае 2021 года в России ввели единый сигнал оповещения для любых ЧС «Внимание всем!». Ранее для разных угроз использовалось несколько сигналов. Спасатели сочли нецелесообразным использование разных команд, поскольку их сложно запомнить.