«Внимание всем!»: в России введут единый сигнал оповещения при ЧС

https://static.news.ru/photo/c1a377a4-b7ca-11eb-b818-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Россиян будут оповещать при любых чрезвычайных ситуациях (ЧС) единым сигналом «Внимание всем!». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Теперь подаётся один сигнал гражданской обороны «Внимание всем!», который сопровождается включением сирен, прерывистыми гудками с последующей речевой информацией о сложившейся ситуации и порядке действий, — цитирует агентство сообщение ведомства.

В МЧС считают, что возможные жертвы среди населения во время конфликтов, аварий на химических и радиационных объектах можно снизить. Для этого граждане должны выполнять рекомендуемые действия по сигналам гражданской обороны. Сейчас используется несколько таких команд: «Внимание всем!», «Воздушная тревога!», «Химическая тревога!», «Радиационная опасность!», «Угроза катастрофического затопления!».

В ведомстве пришли к выводу, что для каждой угрозы определять свой сигнал нецелесообразно — люди не смогут их запомнить и будут путаться. Принято решение, что теперь будет подаваться единый сигнал оповещения «Внимание всем!».

Ранее сообщалось, что положения о системах оповещения населения и об организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения вступили в силу на территории России с 1 января. Положение о системах оповещения определяет их назначение, задачи, требования, а также порядок поддержания в состоянии готовности и использования. В МЧС указали, что при оповещении граждан будут задействованы телевидение, радио, сотовая связь, уличные динамики, проводное радиовещание и другие ресурсы.