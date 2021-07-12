Скрыть меню
Рубрики
Медиа
Архив
Последнее мнение
Все мнения
Михаил Щипанов
Читайте нас в Google Новости
МЧС порекомендовало эвакуировать туристов с побережья Приморья из-за приближающегося тайфуна.
Добавить наши новости в избранные источники
Яндекс.Дзен
Facebook
Twitter
ВКонтакте
Одноклассники
Telegram
YouTube
В Саратове по делу об изнасиловании 18-летней девушки в отделе полиции был задержан сотрудник МВД. Об этом сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой адвоката полицейского Илью Курапова.
Дело возбуждено после заявления пострадавшей: она утверждает, что сотрудник правоохранительных органов избил и изнасиловал её ещё 20 июля.
Подозреваемый служит в полиции пять лет, сейчас он в звании лейтенанта. По...
МЧС посоветовало эвакуировать туристов с побережья Приморья