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МЧС посоветовало эвакуировать туристов с побережья Приморья

15:09, 03 августа 2021
МЧС посоветовало эвакуировать туристов с побережья Приморья Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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МЧС порекомендовало эвакуировать туристов с побережья Приморья из-за приближающегося тайфуна.

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