МЧС посоветовало эвакуировать туристов с побережья Приморья

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В Саратове по делу об изнасиловании 18-летней девушки в отделе полиции был задержан сотрудник МВД. Об этом сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой адвоката полицейского Илью Курапова.

Дело возбуждено после заявления пострадавшей: она утверждает, что сотрудник правоохранительных органов избил и изнасиловал её ещё 20 июля. Подозреваемый служит в полиции пять лет, сейчас он в звании лейтенанта. По...