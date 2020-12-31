МЧС напомнило туристам о необходимости регистрировать группы перед походом

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МЧС РФ выступило с напоминанием о необходимости регистрировать туристические группы перед выходом на маршруты с высокой степенью риска. Отмечается, что подобные случаи чаще происходят именно в преддверии зимних каникул и во время новогодних праздников.

В преддверии новогодних каникул участились случаи, когда незарегистрированные туристические группы, преодолевая маршрут, терялись на горной местности из-за сложности маршрута, неблагоприятных погодных условий или неподготовленности группы по вопросам правил безопасности во время похода, — цитирует РИА Новости пресс-службу МЧС.

На сегодняшний день, по данным ведомства, наибольшее количество туристов выходит на маршруты в Кабардино-Балкарии. С начала года в регионе было проведено 133 поисково-спасательных операции и спасено 137 туристов. В общей сложности за 2020 год по маршрутам в КБР прошли 1533 зарегистрированные группы — свыше 10 тысяч туристов и альпинистов.

Правила регистрации туристических групп требуют подачи заявки через специальную онлайн-форму на сайтах региональных ГУ МЧС за 10 дней до начала похода. Также есть возможность зарегистрироваться через почтовое отправление и по электронной почте. Ведомство подчёркивает, что необходимо заранее информировать спасателей о маршрутах, которые предполагают высокий риск для жизни и здоровья.

Как ранее писал NEWS.ru, семикратный чемпион России по сноуборду Алексей Соболев потерялся в районе Шерегеша. Об этом сообщил сам спортсмен. Он с товарищем отправился покататься в окрестных лесах. Однако во время отдыха мужчины сбились с пути. В последних сообщениях в историях Instagram Соболев с тревогой в голосе сообщил, что они уже несколько часов плутают по лесу и ищут выход.

В итоге ситуация завершилась благополучно. Позже сноубордист вышел на связь в соцсетях и сообщил, что с ним всё в порядке.