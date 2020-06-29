Мавзолей Ленина 1 июля откроют для посетителей

https://static.news.ru/photo/0b424584-b9f7-11ea-97d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Допуск посетителей в мавзолей Владимира Ленина и к некрополю у Кремлёвской стену возобновится с 1 июля.

Вход будет осуществляться в перчатках и защитных масках, при отсутствии повышенной температуры. Также от посетителей потребуют соблюдения социальной дистанции, говорится в сообщении на сайте Федеральной службы охраны РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что несколько десятков членов Коммунистической партии России 22 апреля возложили цветы к мавзолею Владимира Ленина в честь 150-летнего юбилея лидера Октябрьской революции и первого руководителя Советского Союза.

Акцию посетили руководители КПРФ, депутаты Госдумы, руководители московской и областной партийных организаций, активисты. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов выступил с речью, в которой поздравил россиян с «действительно очень знаковым, важным, эпохальным событием».

Как уточнили в Федеральной службе охраны, центральная площадь страны открыта для посещения. Коммунистам разрешили возложить цветы и венки к мавзолею при условии разбиения участников акции на группы и соблюдения безопасной дистанции между собравшимися. Помещение, где хранится мумия Ленина, осталось закрытым.

Массовые мероприятия в Москве запрещены с первой половины марта из-за распространения коронавирусной инфекции.