Матвиенко упрекнула главу Минпромторга в нехватке самокритичности

https://static.news.ru/photo/eeb54530-c10b-11ea-a98b-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала руководство Минпромторга перестроить работу так, чтобы Россия могла вернуть себе статус высокотехнологичной державы.

Вы видите, что у Совета Федерации нет никакой цели кого-то обидеть или что-то, но всё-таки не достает самокритичности, Денис Валентинович. Когда человек самокритичен, когда он не удовлетворён тем, чем он занимается, я имею в виду результатами, то это является таким мотивом для него более эффективно работать. Есть над чем трудиться, — заявила Матвиенко, обратившись к главе ведомства Денису Мантурову.

По её мнению, доля отечественных комплектующих в российской продукции должна быть «как можно больше», импортозамещение должно касаться не только сферы высоких технологий. Матвиенко призвала сохранить компетенции в тех отраслях, в которых Россия может идти «впереди планеты всей». Она подчеркнула, что существуют позитивные тенденции и тренды. Матвиенко напомнила, что российский лидер Владимир Путин поставил задачи по развитию станкостроения, авиастроения, судостроения и развития электронной промышленности.

Хочется, чтобы вы перестроились с той огромной текущей рутинной работы, которой вы вынуждены заниматься, она неизбежна, настроились на прорывные вещи, — подчеркнула спикер Совфеда.

По её словам, необходимо, чтобы это было качественно и конкурентно в мире, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что падение промышленного производства в России может снизиться на 8,6% по итогам 2020 года. Такое мнение высказал глава Минпромторга Мантуров. Он считает, что восстановление уровня 2019 года может произойти только в 2021 году. Конечный результат будет зависеть от восстановления потребительского спроса и дальнейшего развития ситуации с коронавирусом.