Матвиенко разозлилась, что у неё отобрали пирожки на женском форуме

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала работу организаторов Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге за оформление и отсутствие питания. Она отметила, что организаторы «жадничают». Об этом написал портал URA.RU на своём Telegram-канале.

Один из партнёров прислал тысячу пирожков. Но настолько были строгие санитарно-эпидемиологические требования, что сотрудник сказал: «Не положено. Все пирожки на уничтожение». Сидит этот сотрудник, лопает эти пирожки одной рукой, а другой пишет, — поделилась спикер Совфеда.

Матвиенко добавила, что на форуме не хватало цветов. По мнению политика, цветочное оформление должно было быть таким, чтобы «всё купалось в цветах». Он попросила в следующий раз не экономить на этой статье расходов.

Ранее спикер Совета Федерации выступила за «нравственную цензуру», которая, по её словам, должна быть в любом обществе. Она заявила, что хотя и не поддерживает введение цензуры, необходимы механизмы, ограничивающие определённый контент.

В качестве информации, противоречащей ценностям традиционной семьи, она привела в пример телеканалы, где «сидят девушки низкой социальной ответственности и не знают, от кого они родили детей».