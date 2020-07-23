Матвиенко прокомментировала переезд федеральных органов из Москвы

https://static.news.ru/photo/8a8cee68-ccd8-11ea-af11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-губернатор Санкт-Петербурга, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала переезд федеральных органов власти из Москвы. По её словам, это не является пунктом номер один во внутренней повестке.

Как тренд, как направление, я это поддерживаю, но всё должно созреть, всему должно прийти своё время, — заявила она NEWS.ru.

Также она напомнила об опыте переезда Конституционного суда в Петербург. Однако необходимо всё внимательно посмотреть, изучить, посчитать и только после этого принимать решения, заключила Матвиенко.

В феврале 2020 года сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников предложили поправку в Конституцию России, которая закрепит возможность переносить федеральные органы власти из Москвы.

NEWS.ru ранее писал, что новая конституционная поправка открывает перспективы переезда органов власти.