https://static.news.ru/photo/c0aef754-4db5-11ea-88eb-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работа испытательных лабораторий Россельхознадзора по обнаружению генно-модифицированных организмов (ГМО) в сельскохозяйственной продукции и лекарствах должна находиться под парламентским контролем. В связи с этим необходимо ускорить принятие методики по выявлению ГМО-продукции в России, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Об этом она заявила в ходе пленарного заседания, комментируя результаты мониторинга процесса выполнения Доктрины продовольственной безопасности России в части запрета ГМО-продукции. Незадолго до этого сенаторы посетили испытательный центр Россельхознадзора, который определяет наличие ГМО в сельхозпродукции и лекарствах.

По итогам инспекции был составлен перечень всех лабораторий, которые могут осуществлять подобные исследования, таковых оказалось больше сотни. Их предполагается посетить до 1 марта. Также было озвучено предложение наделить Россельхознадзор полномочиями по контролю посевов на наличие ГМО и ускорить подготовку методики их выявления.

Как можно эффективно обнаруживать ГМО, если нет методики выявления, нормативных актов? Надо в контакте с правительством ускорить принятие документов и понять: здесь не может быть ручного управления, надо чётко понимать, кто, какие ведомства и сколько раз осуществляет проверки на посевах, — заявила Матвиенко, её слова приводит РИА Новости.

Спикер Совфеда напомнила, что в России действует закон о запрете ГМО, и попросила сенаторов «организовать системную работу, чтобы не оставить лазеек по поставкам в РФ продукции ГМО».

Ранее, как писал NEWS.ru, социологи в ходе опроса выяснили, что около половины россиян считают своё питание неправильным. Для большинства опрошенных продукты полезны, если в их составе нет ГМО (45%), агрохимикатов, пестицидов (26%) и трансжиров (21%). Лишь 8% россиян связывают полезность продуктов с их питательными свойствами, а 15% — с наличием в них витаминов.