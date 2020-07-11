Мать убитой на Сахалине девочки надеется, что преступники окажутся в аду

https://static.news.ru/photo/e02990b0-c387-11ea-9df7-fa163e074e61_660.jpg Игорь Дворников Фото: gazetazar/vk.com

Мать убитой на Сахалине восьмилетней Вики Тепляковой пожелала скорой смерти убийцам, сообщает StarHit.

Ранее сообщалось, что Южно-Сахалинский городской суд заключил под стражу семейную пару, обвиняемую в похищении, изнасиловании и убийстве восьмилетней Вики Тепляковой. Девочка ушла 6 июля из своего дома, взяв с собой только зубную щётку. 10 июля её тело со следами насилия было найдено.

Отмечается, что перед смертью Вика села в машину к семейной паре — Игорю и Кристине Дворниковым. Их задержали. Мужчина не отрицает своей вины. Против него возбуждено уголовное дело об убийстве.

Конечно, всё, что можно пожелать самого ужасного и мучительного для этих людей, я желаю, и я этого не скрываю, — приводит издание слова матери погибшей, Ульяны Тепляковой.

Она надеется, что наказание для убийц будет максимально строгое, и в скором времени эти люди окажутся в аду.

Как пишет издание, смерть девочки стала шоком не только для родных, но и для местных жителей, ведь злоумышленники могли свободно контактировать с детьми во дворе дома, где проживали. Соседи и друзья всеми силами поддерживают женщину и надеются на справедливый суд над преступниками.

Как писал NEWS.ru, следователи рассматривают вероятность того, что погибшая девочка является не первой жертвой задержанного.