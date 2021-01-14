«Горжусь сыном»: мать убийцы педофила назвала неправильным приговор суда

https://static.news.ru/photo/f6cc8828-5666-11eb-92c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/360tv.ru

Мать уфимского автомеханика Владимира Санкина, осуждённого за убийство предполагаемого педофила, заявила, что гордится сыном. По её словам, он человек высоких моральных принципов.

Женщина назвала его добрым человеком, который сделал много хорошего: спасал людей в лесу и при пожаре, защитил женщину от насильников.

Он не жалеет, что спас детей. Так же поступил бы и правильно бы сделал. Я горжусь своим сыном, — приводит слова матери осуждённого телеканал «360».

Женщина призналась, что не ожидала строгого приговора. Она высказала мнение, что её сына «судили неправильно» и с нарушениями, потому как даже «неправильно вопросы присяжным задавали».

Ранее, как писал NEWS.ru, суд в Уфе приговорил Санкина к восьми годам колонии строгого режима. В январе 2020 года он по просьбе мальчика поднялся в одну из квартир, куда некий мужчина привёл другого ребёнка и просил его раздеться. Автомеханик сначала принялся кричать на незнакомца, а потом стал его избивать. В результате пострадавший умер от полученных травм, пока его везли в больницу.