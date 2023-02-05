Мать избитого в элитной школе подростка требует 2,5 млн рублей компенсации

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Мать 14-летнего подростка, которого избили в элитной московской школе, требует выплатить компенсацию в размере 2,5 миллиона рублей, передает Telegram-канал Mash. Женщина уже подала в суд и перевела мальчика на домашнее обучение. Инцидент с избиением произошел в школе, на официальном сайте которой сказано, что учебное заведение развивает в ребятах толерантность, умение общаться и желание идти вперед.

Подростка, как сам мальчик и рассказывал, избил одноклассник. У пострадавшего после драки был сломан нос и разбита голова. Травмы были настолько сильными, что школьник даже оказался на операционном столе. На следующий день после произошедшего школу без разбирательств закрыли на так называемый ковидный карантин.

Мать пострадавшего требует от родителей обидчика миллион за моральный ущерб, чуть больше — за материальный, 300 тысяч за операции и 200 — за психотерапию сына.

Ранее стало известно, что в элитной гимназии № 94 в Екатеринбурге учительница заклеила рот скотчем ее ребенку. Об инциденте она случайно узнала из родительского чата. По словам женщины, преподавательница так же относится к другим школьникам, в том числе бьет их тряпкой. Она считает, что такой человек контактировать с детьми не может. Самого мальчика начали травить в школе.

31 января в департаменте образования Екатеринбурга заявили NEWS.ru, что учителю вынесено дисциплинарное взыскание, а вопрос о будущем преподавателя примут после ее встречи с мамой третьеклассника.