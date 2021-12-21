Мать девятилетней студентки МГУ раскрыла подробности драки на экзамене

Мать девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой заявила, что её дочь в ходе экзамена поставили в сложные условия, а итоговая оценка была несправедливой. Свою версию конфликта, произошедшего в стенах университета между отцом девочки и преподавателями женщина раскрыла в беседе с МК.

По словам матери, для Алисы экзамен по предмету «Введение в психологию» был вторым в зимней сессии. Родители попросили учебную часть факультета провести экзамен без письменной части, только устно, так как это, по мнению родителей, ставило ребёнка в заведомо худшие условия

Во-первых, скорость письма у ребенка в девять лет ниже, чем у взрослых студентов, а, во-вторых, такой формат вообще не предусмотрен, так как письменная речь от устной отличается, ответ будет разным и готовиться нужно по-разному, — заявила женщина.

Тем не менее, экзаменаторы настояли на письменном ответе на один из двух вопросов. На второй девочка отвечала устно. Спустя полтора часа отец девочки начал волноваться и спрашивать, где ребёнок. Ему сказали, что экзамен закончился, но Алиса не выходила.

Папа говорит: «Пустите меня к ребенку!», но его не пускают к ней. И ребенка не выводят. Более часа прошло, когда Алису все-таки к нему привели, — сообщила женщина.

В результате девятилетняя студентка получила оценку «неудовлетворительно» из-за «фрагментарных знаний». Женщин посчитала такую оценку необъективной и предвзятой.

В рабочем плане стоит, что даже если знания «фрагментарные», то оценка должна быть «3», а не «2». Но она была готова по предмету гораздо сильнее, чем на «фрагментарные знания», — резюмировала мать Алисы.

Ранее стало известно, что отец 9-летней студентки психологического факультета Московского государственного университета Евгений Тепляков набросился с кулаками на заведующего кафедрой вуза.

Как сообщили представители МГУ, девочка ответила неправильно, расстроилась и выбежала из аудитории. После этого её отец устроил скандал. Работники вуза вызвали полицию, а мужчину пришлось закрыть в аудитории, что он не смог никому нанести физического вреда.

Впоследствии мужчина заявил, что подаст заявление в полицию о «незаконном удержании ребёнка».

9-летняя вундеркинд Алиса Теплякова в 2021 году сдала ЕГЭ и поступила на психологический факультет МГУ. Родители девочки сообщали, что Алиса планирует окончить вуз за два года вместо положенных на обучение пяти лет.

Для этого отец ребёнка Евгений Тепляков обратился в учебную часть МГУ с просьбой ускорить обучение дочери.