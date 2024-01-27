Мать Блиновской осталась без пенсии из-за долгов дочери Mash: у матери Блиновской отобрали пенсию из-за долгов дочери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Мать блогера и автора «Марафона желаний» Елены Блиновской Нина Останина лишилась пенсионных накоплений, пишет Telegram-канал Mash. По данным канала, пенсию женщины арестовали из-за долгов дочери. В частности, под арест попали 168 тысяч рублей.

Канал отмечает, что Московский суд оценил накопленные Ниной Останиной 168 тысяч как деньги, заработанные преступным путем. По сведениям Mash, каждый месяц мать Блиновской получала 13 тысяч рублей. За год на счету скопилась круглая сумма, однако теперь на эти деньги наложен арест.

Кроме того, суд наложил арест на квартиру Нины Останиной. В ней были прописаны четверо детей брата Елены Блиновской.

Замоскворецкий районный суд города Москвы отправил Блиновскую в СИЗО на три месяца, до 26 апреля. Об ужесточении меры пресечения ходатайствовало следствие, поскольку блогер неоднократно нарушала условия домашнего ареста. Под стражу ее взяли сразу после заседания.

До этого адвокат блогера Наталья Сальникова сообщила, что Блиновская может объявить себя банкротом, так как у нее нет возможности погасить налоговый долг. Она объяснила невозможность уплатить задолженность тем, что на имущество и средства блогера наложен арест.