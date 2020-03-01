https://static.news.ru/photo/9f7d0854-5bcb-11ea-bfeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey A. Frolov/Danita Delimont/Global Look Press

Валерий Гудырев из Нарьян-Мара самостоятельно освоил ремесло изготовления бубнов, которые шаманы используют в своих обрядах. Теперь его изделия пользуются спросом. Покупают их не только музыканты и йоги, но и программисты.

Мастер-самоучка рассказал РИА Новости, как правильно выбрать настоящий шаманский бубен.

По словам Гудырева, нужно взять бубен в руки и постучать, чтобы понять, какой из них лучше подходит. Одна заказчица даже попросила у него разрешения присутствовать при процессе изготовления своего бубна, выбирать кожу и наблюдать за тем, как рождается инструмент.

Мастер также рассказал о компьютерщиках, которые приезжали за бубнами.

Что-то там с двоичным кодом связано, точно не скажу, но ко мне компьютерщики приезжали, говорили: если дело не идёт, задача какая-то не решается, надо «побубнить» — и мысль приходит, — сказал он.

Ранее NEWS.ru сообщал о якутском шамане Александре Габышеве, который шёл в Москву «свергать Путина». Шаман начал своё пешее путешествие в марте 2019 года.