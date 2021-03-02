Массовую вырубку леса под Красноярском показали с воздуха

https://static.news.ru/photo/ca2b04c8-7bbb-11eb-9f34-96000091f725_660.jpg Фото: hyowu / tiktok

Пользователи TikTok возмутились кадрами массовой вырубки леса под Красноярском, которые выложила одна из россиянок. На видео показали, как с вертолёта выглядит облысевший лес. Деревья вырубают целыми гектарами, причём не видно, где заканчивается вырубка.

Больше всего пользователи переживали за животных, потому что их дом разорили и многие, возможно погибнут.

Бедные животные! Нарушена экосистема! Люди, опомнитесь. Не всё измеряется деньгами. Мы не вправе уничтожать природу, — написала пользовательница.

Другие отметили, что у страны не может быть будущего при таком отношении к природе.

А потом лес поджигают дабы скрыть следы воровства, — добавил другой комментатор.

Также россияне признаются, что при виде подобных роликов могут думать только матом, а также чешутся руки в отношении того, кто это сделал.

Суммы штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в российских лесах могут вырасти в десять раз. Законопроект, предусматривающий ужесточение наказаний, рассмотрят депутаты Госдумы. Сейчас административные взыскания за природные пожары составляют 3–4 тысячи рублей для граждан, 10–50 тысяч для должностных лиц и от 50 тысяч до 1 млн рублей для юридических, писал NEWS.ru.