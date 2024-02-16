Mash: внука Зюганова госпитализировали в Москве

Фото: dep21.duma.mos

Леонид Зюганов

Telegram-канал Mash сообщил, что в Москве экстренно госпитализировали депутата Московской городской думы Леонида Зюганова, который является внуком лидера КПРФ Геннадия Зюганова. По информации канала, у парламентария выявили коронавирусную инфекцию.

Как передает Mash, Зюганов вызвал скорую помощь 14 февраля, он жаловался на ломоту в теле, кашель и насморк. По данным канала, медики приняли решение о госпитализации, экспресс-тест на COVID-19 показал положительный результат. Как пишет Mash, болезнь у депутата протекает в легкой форме, но врачи рекомендовали ему остаться в больнице, чтобы полностью восстановиться и поберечь организм.

Ранее стало известно о госпитализации с коронавирусом модельера Егора Зайцева, сына кутюрье Вячеслава Зайцева. Как сообщал Mash, у него также заподозрили онкологическое заболевание. По некоторым данным, врачи обнаружили образования в толстом отделе кишечника, обоих легких и печени.

До этого сообщалось о госпитализации звезды «Аншлага» Евгения Петросяна. Его друг, писатель-сатирик Георгий Териков заявил, что юморист поскользнулся на льду и сломал предплечье со смещением. По его словам, жизни и здоровью Петросяна ничего не угрожает.