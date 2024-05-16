Mash: умер легендарный летчик-испытатель Автухов

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Telegram-канал Mash сообщает, что в возрасте 85 лет скончался летчик-испытатель и ликвидатор аварии в Чернобыле Дмитрий Автухов. По данным канала, он умер еще 10 мая от онкологического заболевания.

Как пишет канал, Автухов за свою карьеру освоил более 20 типов самолетов и вертолетов, был одним из ведущих испытателей КА-50 и первым пилотом пожарного вертолета в Москве. Кроме того, он снялся в кинокартине Черная акула (1993).

Ранее в МИД РФ рассказали, что российский посол в Мозамбике Александр Суриков умер в Мапуту. Предварительной причиной смерти называется инсульт. Сурикову было 68 лет. В 1978 году он окончил МГИМО, был кандидатом экономических наук. В сентябре 2022 года ему присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла.

До этого стало известно, что профессор кафедры архитектуры Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина Юрий Земцов ушел из жизни. Он умер в возрасте 85 лет после тяжелой и длительной болезни. Ректор академии художеств Семен Михайловский назвал архитектора одним из самых авторитетных российских профессионалов.

Земцов был членом Градостроительного совета при правительстве Санкт-Петербурга. Он также участвовал в строительстве новой сцены Александринского театра, гостиницы «Коринтия Палас», жилого комплекса на Шпалерной, ТК «Невский центр» и многих других объектов.