Российский посол скоропостижно умер на чужбине МИД: посол России в Мозамбике Суриков умер

Российский посол в Мозамбике Александр Суриков умер в Мапуту, рассказали ТАСС в МИД РФ. Предварительной причиной смерти называется инсульт.

В Мапуту скоропостижно умер посол России в Мозамбике [Александр] Суриков. Предварительная версия — инсульт. В ближайшее время ведомство разместит официальный некролог, — сказали в министерстве.

Александру Сурикову было 68 лет. В 1978 году он окончил МГИМО МИД СССР, был кандидатом экономических наук. В сентябре 2022 года ему присвоили ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Ранее стало известно, что профессор кафедры архитектуры петербургской академии художеств имени Репина Юрий Земцов ушел из жизни. Он умер в возрасте 85 лет после тяжелой и длительной болезни. Ректор академии художеств Семен Михайловский назвал архитектора одним из самых авторитетных российских профессионалов.

Земцов был членом Градостроительного совета при правительстве Санкт-Петербурга, главным архитектором закрытого акционерного общества архитектурного бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры». Он также участвовал в строительстве новой сцены Александринского театра, гостиницы «Коринтия Палас», жилого комплекса на Шпалерной, ТК «Невский центр» и многих других объектов.