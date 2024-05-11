Ушел из жизни знаменитый петербургский архитектор Архитектор Юрий Земцов умер в 85 лет после тяжелой болезни

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Юрий Земцов

Профессор кафедры архитектуры петербургской академии художеств имени Репина Юрий Земцов ушел из жизни, сообщили «Фонтанке» в учреждении. Там уточнили, что он умер в возрасте 85 лет после тяжелой и длительной болезни. Ректор академии художеств Семен Михайловский назвал архитектора одним из самых авторитетных российских профессионалов.

У него был безусловный авторитет в среде. Для нас это потеря, потому что это был очень профессиональный человек и замечательный профессор, очень приличный человек, очень интеллигентный, всегда сдержанный и достойный, — заявил Михайловский.

Известно, что Земцов был членом Градостроительного совета при правительстве Санкт-Петербурга, главным архитектором закрытого акционерного общества архитектурного бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры». Он также участвовал в строительстве новой сцены Александринского театра, гостиницы «Коринтия Палас», жилого комплекса на Шпалерной, ТК «Невский центр» и многих других объектов.

Ранее стало известно, что академик Российской академии образования, специалист в сферах образования и реабилитации, 10 лет занимавшая должность руководителя департамента образования Москвы, Любовь Кезина скончалась в возрасте 85 лет. Она умерла 6 мая, о причинах смерти не сказано.