Скончалась экс-глава департамента образования Москвы Любовь Кезина

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Любовь Кезина

Академик Российской академии образования, специалист в сферах образования и реабилитации, 10 лет занимавшая должность руководителя департамента образования Москвы, Любовь Кезина скончалась в возрасте 85 лет, следует из публикации на сайте РАО. Как уточнили в академии, она умерла 6 мая, о причинах смерти не сказано.

Президиум Российской академии образования с прискорбием сообщает, что 6 мая 2024 г. ушла из жизни Любовь Петровна Кезина, — говорится в сообщении.

Любовь Кезина руководила департаментом образования Москвы с 1986 по 2007 год. В 1995 году она стала одним из инициаторов создания Московского городского педагогического университета. С 2007 по 2011 год была советником бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

В 1997 году она пережила покушение — ее «Волгу» обстреляли из охотничьего ружья. Женщина была ранена в голову и чудом осталась жива. Заказчиков покушения обнаружить не удалось.

Ранее сообщалось о смерти мэра города Саянска Иркутской области Олега Боровского. Он ушел из жизни в возрасте 63 лет. Весной 2022 года Боровский отменил обязательное ношение медицинских масок на территории городского округа в период пандемии COVID-19. После этого управление Роспотребнадзора по Иркутской области вынесло ему предостережение о недопустимости нарушения требований по обязательному масочному режиму.