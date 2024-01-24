Mash: командира потерпевшего крушение Ил-76 представят к награде посмертно

Фото: МО РФ

Российским военно-транспортным самолетом Ил-76, потерпевшим крушение в Белгородской области, командовал Станислав Беззубкин, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, пилота, который не допустил падения борта на село Яблоново, представят к государственным наградам посмертно.

Как пишет Mash, Беззубкин окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище (КВВАУЛ). Служил в Сирии, тушил пожары в Турции и был представлен к нескольким госнаградам. После рейса 24 января пилот должен был отправиться домой в Оренбург, но самолет сбили. У него осталась семья — жена и маленькая дочь.

Также на борту находились помощник командира корабля Чмирев В., штурман Высокин А., бортинженер Пилуев А., борттехник Житенев С. и бортрадист Саблинский И. Все они погибли.

Депутат Госдумы, член рабочей группы по вопросам СВО Яна Лантратова ранее призвала посмертно наградить членов экипажа самолета Ил-76, сбитого ВСУ в Белгородской области. Парламентарий обратилась с таким предложением к министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Минобороны РФ сообщало, что на борту Ил-76, утром 24 января потерпевшего крушение под Белгородом, находились 65 украинских военнопленных для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. В оборонном ведомстве заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области.