Маркетолог раскрыла главные уловки торговых сетей во время распродаж Маркетолог Евстифеева: перед распродажей торговые сети специально повышают цены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Торговые сети часто специально повышают цены во время распродаж, формируя «выгодную» скидку, хотя стоимость остается прежней, рассказала NEWS.ru маркетолог Марина Евстифеева. Эксперт добавила, что привлекательные предложения из разряда «на 90% дешевле» обычно касаются нескольких не очень популярных товаров.

Часто торговые сети объявляют скидки до 90%, а потом выясняется, что предложение касается нескольких не таких привлекательных позиций. Продавцы могут искусственно завысить цену, формируя «привлекательную скидку», но цена по факту останется той же, — отметила собеседница.

По ее словам, еще одной уловкой является предложение купить две-три или четыре вещи и одну получить бесплатно — такая акция вынуждает приобрести больше, даже если человек и так пришел в магазин за несколькими товарами. Евстифеева подчеркнула, что акции стали психологическим триггером, побуждающим к импульсивным и ненужным покупкам.

Как обезопасить себя от невыгодных покупок? Следите за стоимостью товаров в онлайн-магазинах, так поймете разброс цен нужного продукта. Составьте заранее список покупок и перечень магазинов и строго их придерживайтесь. Планируйте шопинг заранее, желательно выспитесь и наберитесь сил, чтобы в магазине не было желания купить первую попавшуюся вещь и быстрее уйти, — подытожила маркетолог.

Маркетолог Юлия Соловьева ранее объяснила появление новогодних товаров в магазинах желанием продавцов привлечь покупателей, которые в последнее время стали приобретать подарки заранее. Кроме того, торговые сети могут опасаться ограничений в связи с ростом заболеваемости COVID-19 и гриппом.