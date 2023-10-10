Названы причины появления новогодних товаров в магазинах в октябре Маркетолог Соловьева: россияне стали раньше покупать новогодние подарки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новогодние товары можно увидеть на полках магазинов уже в октябре. Маркетолог Юлия Соловьева объяснила эту тенденцию тем, что россияне стали внимательнее относиться к расходам, в связи с чем предпочитают покупать подарки заранее. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт уточнила, что торговые сети из года в год начинают готовиться к празднику раньше, чтобы успеть привлечь покупателей и заработать как можно больше денег.

Люди стали внимательнее относиться к своим расходам и начинают заранее подыскивать подарки по лучшим ценам, так как знают, что под Новый год скидки разве что на ценниках. <...> А раз люди уже начинают покупать, то магазины стремятся притянуть этот спрос, — уточнила маркетолог.

Кроме того, некоторые крупные торговые сети могут опасаться новых ограничений на фоне роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Ни один магазин, по словам Соловьевой, не хочет упустить новогодний спрос. Еще одной из причин ранних продаж новогодних товаров она называет нестабильную обстановку в мире: людям сильнее хочется оказаться в атмосфере праздника, чтобы уйти от реальности, а торговые сети используют это в своих целях.

Ранее стало известно, что Роскачество проведет масштабные проверки кукол Барби в преддверии Нового года. Также сотрудники ведомства проинспектируют красную икру и рыбные консервы перед праздниками в связи с сезонным ростом спроса.