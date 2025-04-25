Не успеваю покупать манку! Пеку обалденный манник — нежный пирог без муки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не успеваю покупать манку! Пеку обалденный манник — нежный пирог без муки. Этот простой пирог покорит вас своей воздушной текстурой и приятной сладостью. Готовится из доступных ингредиентов, а результат превосходит все ожидания!

Ингредиенты (форма 22 см)

Манная крупа — 1 стакан (160 г)

Кефир — 1 стакан (250 мл)

Яйца — 2 шт.

Сахар — 130 г (можно уменьшить)

Разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Сливочное масло — 70 г

Ванилин — по желанию

Изюм/ягоды — для добавления в тесто

Приготовление

1. Подготовка теста. Смешайте манку с кефиром и оставьте на 30 минут — крупа должна набухнуть. Взбейте яйца с сахаром до светлой пены. Добавьте растопленное масло, разрыхлитель и ванилин. Соедините с манной массой, аккуратно перемешайте.

2. Выпечка. Форму смажьте маслом, вылейте тесто. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C до золотистой корочки.

3. Подача. Дайте пирогу немного остыть в форме. Украсьте сахарной пудрой или полейте сгущёнкой.

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