Не успеваю покупать манку! Пеку обалденный манник — нежный пирог без муки. Этот простой пирог покорит вас своей воздушной текстурой и приятной сладостью. Готовится из доступных ингредиентов, а результат превосходит все ожидания!
Ингредиенты (форма 22 см)
- Манная крупа — 1 стакан (160 г)
- Кефир — 1 стакан (250 мл)
- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 130 г (можно уменьшить)
- Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
- Сливочное масло — 70 г
- Ванилин — по желанию
- Изюм/ягоды — для добавления в тесто
Приготовление
1. Подготовка теста. Смешайте манку с кефиром и оставьте на 30 минут — крупа должна набухнуть. Взбейте яйца с сахаром до светлой пены. Добавьте растопленное масло, разрыхлитель и ванилин. Соедините с манной массой, аккуратно перемешайте.
2. Выпечка. Форму смажьте маслом, вылейте тесто. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C до золотистой корочки.
3. Подача. Дайте пирогу немного остыть в форме. Украсьте сахарной пудрой или полейте сгущёнкой.
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