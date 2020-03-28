https://static.news.ru/photo/72fc34ea-5f27-11e9-b63e-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Теледоктор и телеведущая Елена Малышева высказалась о ситуации с распространением заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19. По её словам, реальную информацию о распространении вируса в России невозможно скрыть из-за «вездесущности Интернета».

Малышева отметила, что тесты на коронавирус в первую очередь делаются для тех, кто болеет пневмонией, затем идут те, кто контактировал с уже заражёнными, а после — вернувшиеся из Италии россияне.

Коронавирус будет сезонной инфекцией, — сказала Малышева в эфире шоу на YouTube «А поговорить?».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Елена Малышева назвала три главные проблемы российской медицины: безответственность россиян, низкие зарплаты начинающих врачей и «мифические цели» руководителей системы здравоохранения. Малышева считает неправильным то, что на медицину государства перекладывают ответственность за здоровье отдельных граждан.