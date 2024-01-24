Малышева рассказала, как снизить уровень сахара в крови без таблеток Малышева заявила о пользе растяжек для понижения сахара

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Упражнения на растяжку мышц могут помочь снизить уровень сахара в крови примерно на 10%, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, это обусловлено тем, что при физических нагрузках мышцы «поедают» сахар. Кроме того, особую пользу для здоровья несут горячие ванны и полноценный сон.

Врач-кардиолог Герман Гандельман напомнил, что повышенный уровень сахара в крови опасен для жизни. Это обусловлено тем, что сахар «бомбардирует» стенки сосудов, нанося им повреждения. В образовавшихся повреждениях начинают формироваться атеросклеротические бляшки, что может стать причиной инфаркта или инсульта. Для снижения уровня сахара в крови без лекарств врачи рекомендуют выполнять упражнения на растяжку мышц.

Вытягиваем ноги вперед и склоняемся к носкам. Такие упражнения на растяжение снижают сахар в крови, — рассказала Малышева.

В свою очередь, врач-иммунолог Андрей Продеус отметил важность полноценного сна. По его словам, в сутки человек должен спать не менее семи часов. В процессе сна клетки организма становятся более чувствительными к инсулину, что становится причиной понижения уровня сахара в крови. Врач-офтальмолог Михаил Коновалов же рекомендует принимать горячую ванну, которая также понижает сахар на 10%. Как утверждает специалист, прием горячей ванны равноценен получасовой прогулке или езде на велосипеде.

Малышева ранее перечислила самые полезные продукты для профилактики развития меланомы, которую врачи называют самой агрессивной формой рака. В число таких продуктов входят тыква, паприка, морковь и батат, содержащие в себе бета-каротиноиды.