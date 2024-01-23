Малышева назвала лучшие продукты для борьбы с «самым злым раком» Малышева заявила о пользе продуктов с бета-каротином для профилактики меланомы

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Употребление продуктов, содержащих в себе бета-каротиноиды, способствует профилактике меланомы, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, вещество защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, а также способствует защите организма от свободных радикалов. Бета-каротин содержится в батате, моркови, тыкве, а также в паприке.

Бета-каротин — это вещество, являющееся предшественником витамина А, не синтезирующегося организмом. Он крайне необходим для сохранения зрения, отмечает врач-офтальмолог Михаил Коновалов. По его словам, бета-каротин формирует родопсин, расходующийся в процессе передачи информации с сетчатки глаза по зрительному нерву в мозг. Отмечается, что клетки «заряжаются» родопсином в процессе сна. В свою очередь врач-иммунолог Андрей Продеус подтверждает, что бета-каротин необходим для снижения риска меланомы.

Согласно результатам клинических исследований, бета-каротин снижает риски развития самого злого рака — меланомы. Потому что он защищает от ультрафиолетовых лучей и работает как антиоксидант, то есть как вещество, не дающее свободным радикалам разрушать клетки, — объяснил он.

Врачи предупреждают, что бета-каротин не рекомендуется принимать беременным женщинам, однако это касается исключительно лекарственных препаратов или витаминных комплексов. На продукты, содержащие в себе бета-каротин, ограничение не распространяется.

Сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин ранее рассказал, какие еще продукты могут помочь защититься от рака. По его словам, особую пользу несут фрукты, зелень и овощи, так как они содержат в себе клетчатку.