Малышева рассказала, как развивается близорукость у детей Малышева заявила о возможном излечении детей от близорукости с возрастом

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Близорукость нередко развивается у детей и прогрессирует с возрастом, однако к 45 годам зрение может нормализоваться, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, это явление называется возрастной пресбиопией. Врачи подчеркивают, что близоруким детям необходимо носить очки, так как в противном случае головной мозг не научится видеть мир четко.

Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Михаил Коновалов отметил, что возрастная пресбиопия касается каждого человека. У людей с нормальным зрением к 45 годам возникает необходимость в ношении очков с диоптриями +3. Данное явление называется дальнозоркостью. У близоруких людей же к 45 годам зрение может нормализоваться, что позволит им читать книги в старческом возрасте без очков, сказал врач. Отмечается, что для коррекции зрения и отказа от очков можно провести операцию по замене хрусталика глаза на мультифокальную линзу.

Мультифокальная линза имеет кольца, а не обычную поверхность. Она обладает фокусом для ближней, средней и дальней дистанции. На сетчатку падают три фокуса, поэтому мы видим с такой линзой на всех дистанциях, — отметил специалист.

Малышева рекомендует родителям близоруких детей отвести их на прием к специалисту для точного определения рефракции и исследования глазного дна. Это позволит вовремя поставить диагноз и назначить правильное лечение, в том числе подобрать подходящие очки.

Коновалов ранее объяснил, чем опасна глаукома. По его словам, заболевание может привести к полной потере зрения, однако оно хорошо поддается лечению. Врачи назначают пациентам с глаукомой специальные капли или проводят операцию, в рамках которой на поверхности глаза создается специальный канал для оттока жидкости.