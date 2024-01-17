Малышева объяснила, чем опасна глаукома Малышева предупредила о риске потери зрения при глаукоме

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Глаукома — крайне опасное заболевание, которое может привести к потере зрения, однако оно легко поддается лечению, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, оно возникает из-за нарушения оттока внутриглазной жидкости. Избавиться от глаукомы можно с помощью специальных препаратов или операции.

Как утверждает врач-офтальмолог Михаил Коновалов, объем внутриглазной жидкости составляет от четырех до пяти миллилитров. Она должна постоянно циркулировать, так как при отсутствии оттока жидкости в глазах начинает подниматься давление и развиваться глаукома. Повышенное давление приводит к постепенному разрушению глазного нерва, что в конечном счете может стать причиной полной потери зрения.

Глазной нерв подобен кабелю, в котором находятся миллионы проводков. Каждый из них передает информацию с сетчатки в головной мозг. Если зрительный нерв погибает, то зрения не будет вообще, даже если с сетчаткой все нормально, — уточнил специалист.

В некоторых случаях глаукома может развиваться бессимптомно. Диагностировать ее можно с помощью пневмотонометра — специального устройства, позволяющего измерить внутриглазное давление. Нормой считается показатель давления не ниже 16 и не выше 26 мм рт. ст. При ранней диагностике глаукомы врачи назначают глазные капли, на более поздних этапах развития заболевания назначается операция. В рамках процедуры врачи создают канал для оттока жидкости с помощью лазера.

Врач-офтальмолог Валентина Анисимова ранее рассказала, какие привычки приводят к ухудшению зрения. По ее словам, к их числу относится чтение лежа, а также чтение текстов с экрана монитора. Неправильное ношение очков или контактных линз также может привести к ухудшению зрения.