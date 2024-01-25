Малышева рассказала, как подготовиться к старости смолоду Малышева посоветовала заниматься спортом для профилактики деменции

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Развитие мелкой моторики и занятия спортом в молодости могут помочь снизить риск развития опасных заболеваний в старости, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, рукоделие, вязание и садоводство помогают создавать новые нейронные связи в головном мозге. Занятия спортом же полезны для поддержания умственных способностей.

Врач-кардиолог Герман Гандельман отметил, что физическая активность снижает риск развития старческой деменции. При этом он рекомендовал внимательно следить за показателями артериального давления при занятиях спортом и в покое. Это обусловлено тем, что повышение давления снижает умственные способности человека примерно на 10%. В свою очередь врач-офтальмолог Михаил Коновалов считает нужным развивать мелкую моторику. Это способствует образованию новых нейронных связей.

Еще очень важно следить за уровнем сахара в крови. Диабет портит все сосуды нашего организма, в первую очередь мелкие сосуды сетчатки. Высокий сахар — основная причина слепоты, — добавил он.

Иммунолог Андрей Продеус же рекомендует регулярно вакцинироваться от гриппа и сделать прививку от опоясывающего лишая. Это обусловлено тем, что вирусы гриппа и герпеса увеличивают риск развития старческой деменции. Кроме того, врач рекомендует спать не более восьми часов в день, чтобы избежать развития ишемической болезни сердца.

Малышева ранее объяснила, чем опасен хронический стресс. По ее словам, он может спровоцировать образование опухолей. Чтобы избежать смертельно опасных последствий стресса, врачи рекомендуют снижать его уровень с помощью физических нагрузок.