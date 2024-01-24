Малышева объяснила, чем опасен хронический стресс Малышева заявила об угрозе развития рака при хроническом стрессе

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Хронический стресс может представлять смертельную опасность, так как он приводит к развитию рака и гипертонической болезни, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, избавиться от негативных последствий стресса можно с помощью физической нагрузки, так как она помогает выработке эндорфинов. Эти гормоны относятся к числу стресс-лимитирующих.

Врач-кардиолог Герман Гандельман подчеркнул, что стресс — это естественная реакция организма на опасность. Во время стресса активируются нервная и эндокринная системы, что приводит к учащению сердцебиения и повышению артериального давления, а также к повышенному уровню сахара в крови. В норме после окончания стрессовой ситуации состояние здоровья стабилизируется, однако при хроническом стрессе эти факторы сохраняются. Отмечается, что хронический стресс может способствовать развитию сахарного диабета, повышенной свертываемости крови, язв желудка и онкологических заболеваний.

Что мы должны делать при стрессе? Мы должны двигаться любыми способами, будь то занятия спортом или уборка в квартире. Почему это помогает? Потому что в организме начинают вырабатываться эндорфины, снижающие стресс, — объяснил офтальмолог Михаил Коновалов.

Малышева ранее рассказала, какие болезни щитовидной железы влияют на артериальное давление. По ее словам, данный симптом наблюдается у пациентов, страдающих от гипертиреоза. Это обусловлено тем, что от работы щитовидной железы зависит чувствительность организма к адреналину, повышающему давление и уровень стресса.