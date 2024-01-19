Малышева рассказала, как болезни щитовидной железы влияют на давление Малышева назвала гипертиреоз одной из причин повышения давления

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Заболевания щитовидной железы, в том числе и гипертиреоз, могут стать причиной повышения артериального давления, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, это обусловлено тем, что от работы щитовидной железы зависит степень чувствительности организма к адреналину. Повышение адреналина приводит к повышению стресса и давления. В некоторых случаях для лечения гипертиреоза необходимо хирургическое вмешательство.

Малышева напомнила, что гипертоническая болезнь занимает первое место в списке самых распространенных заболеваний. Однако гипертония может возникать в силу развития других болезней. Речь идет, в частности, о гипертиреозе. Отмечается, что лечение данного заболевания имеет важное значение, так как оно может вызывать повышение артериального давления и инсульт. Врачи применяют лекарственную терапию для лечения гипертиреоза, однако она помогает не всегда.

Если терапия не помогает, мы удаляем щитовидную железу. Есть два способа удаления органа. Один из них очень гуманный — лечение радиоактивным йодом. Это операция без операции. Второй способ — прямое удаление, — рассказал врач-эндокринолог Александр Древаль.

После лечения гипертиреоза можно отменить препараты, предназначенные для снижения артериального давления. Однако такое решение принимается лечащим врачом.

Малышева ранее рассказала, чем опасна глаукома. По ее словам, она возникает вследствие повышения внутриглазного давления. Глаукома может привести к разрушению глазного нерва и полной потере зрения.