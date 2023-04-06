Малышева назвала неочевидный признак опухоли в голове Малышева рассказала, что шум в ушах может быть симптомом опухоли в голове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Малышева

Шум или свист в ушах может быть симптомом новообразования в голове, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что при опухоли, которая располагается на слуховом нерве, создается иллюзия звона.

Это может быть симптомом невриномы — опухоли, которая располагается на слуховом нерве. Слуховой нерв ведь звук проводит, поэтому когда он раздражается, вы как будто слышите свист или шум, — сказала Малышева.

Телеведущая добавила, что новообразование чаще всего доброкачественное, но может сдавливать ствол мозга, а это грозит летальным исходом.

Ранее Малышева рассказала, что косоглазие может свидетельствовать о развитии у человека опухоли мозга, так как новообразование может затронуть зрительный нерв. Патология зрения также сопровождается сильной головной болью и ухудшением памяти, так как из-за новообразования мозгу становится тесно в черепе.

Кроме того, телеведущая рассказывала, что неочевидным симптомом опасного заболевания могут стать оговорки, так как опухоль может поражать различные области мозга, в том числе речевой центр.