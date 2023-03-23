Малышева назвала неочевидный симптом опухоли мозга Малышева: частые оговорки могут являться симптомом опухоли мозга

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Частые оговорки могут являться симптомом опухоли мозга, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что заболевание часто может поражать различные области мозга, в том числе, речевой центр.

Человек заговаривается, то есть говорит, а потом начинает [мямлить], — сказала Малышева.

Кроме того, больной регулярно повторяет одну и ту же информацию несколько раз и становится забывчивым. Также люди с опухолью мозга страдают регулярными сильными головными болями, которые сложно унять обезболивающими.

Ранее российские врачи выяснили, что громкая музыка способна улучшить лечение опухолей мозга благодаря своей способности открыть гематоэнцефалический барьер, который отделяет кровеносную систему от нервной и мешает лекарствам проникать внутрь мозга. К такому выводу пришли ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) им. Н. Г. Чернышевского. По словам завкафедрой физиологии человека и животных биофака СГУ Оксаны Семячкиной-Глушковской, данный метод позволит проникнуть в уязвимые места злокачественных образований.