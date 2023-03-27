Малышева объяснила, как вычислить опухоль мозга по глазам Малышева: косоглазие может быть симптомом опухоли мозга

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Косоглазие может свидетельствовать о развитии у человека опухоли мозга, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что новообразование может затронуть зрительный нерв.

Телеведущая объяснила, что косоглазие появляется не сразу, а только когда опухоль достигает больших размеров, так как давит на зрительный нерв. Патология зрения также сопровождается сильной головной болью и ухудшением памяти, так как из-за новообразования мозгу становится тесно в черепе.

Надо понимать, что в случае когда опухоль мозга, вообще неважно, доброкачественная она или злокачественная, потому что мозг — это коробка, — объяснила Малышева.

Кроме того, телеведущая рассказывала, что неочевидным симптомом опасного заболевания могут стать оговорки, так как опухоль может поражать различные области мозга, в том числе речевой центр.

Ранее российские врачи выяснили, что громкая музыка способна улучшить лечение опухолей мозга благодаря своей способности открыть гематоэнцефалический барьер, который отделяет кровеносную систему от нервной и мешает лекарствам проникать внутрь мозга.