Малышева рассказала, чем опасна пищевая добавка Е171 Малышева предупредила о риске развития рака при употреблении продуктов с Е171

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Продукты, содержащие в себе добавку Е171, могут представлять опасность для здоровья, так как они способствуют развитию онкологических заболеваний, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, код добавки используется для обозначения диоксида титана, негативно влияющего на кишечник, селезенку и почки.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что диоксид титана широко применяется в пищевой промышленности в качестве красителя. В частности его можно встретить в составе конфет, печенья, зубной пасты, а также некоторых лекарств. Добавка Е171 придает данным продуктам белый оттенок. Согласно результатам научных исследований, употребление суточной дозы этого вещества значительно повышает риск развития рака.

Употребление продуктов с диоксидом титана примерно в суточной дозировке влечет риск поражения кишечника, которое может привести к раку. В феврале 2022 года использование этой добавки в Евросоюзе было приостановлено, во Франции ее полностью запретили, Канада пока разрешает из-за отсутствия альтернатив. В России же проводятся исследования, — рассказал иммунолог Андрей Продеус.

Как сообщалось ранее, в странах ЕАЭС, куда входит и Россия, был обновлен технический регламент. В частности был расширен список запрещенных пищевых добавок. Согласно новым правилам, которые вступят в силу с 27 февраля 2024 года, специалисты решили отказаться от пищевых танинов (Е181), консервантов дифенил (Е230), муравьиной кислоты (Е236), а также от сорбата натрия и сорбата кальция (Е201 и Е203 соответственно).