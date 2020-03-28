Теледоктор Елена Малышева посетила инфекционный блок московской больницы № 67 и показала работу врачей с заразившимися коронавирусом пациентами. По её словам, она побывала всех отделениях медучреждения.
Видеоотчёт телеведущая
Я врач, поэтому я была внутри. Везде. В инфекционном блоке, в реанимации. Врачи — сейчас единственные, кто действительно рискуют заразиться. Взгляните на них. Нет лиц: только защитные очки, респираторы, белые костюмы, — отметила Малышева.
По её мнению, медикам за их работу в условиях повышенного риска можно платить по 1 млн рублей, но деньги для них сейчас не главное.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Елена Малышева высказалась о ситуации с распространением заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19. По её словам, реальную информацию о распространении вируса в России невозможно скрыть из-за «вездесущности Интернета». Малышева отметила, что коронавирус будет сезонной инфекцией.
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