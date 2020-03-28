https://static.news.ru/photo/b25f5a22-7d18-11e9-9b84-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press

Теледоктор Елена Малышева посетила инфекционный блок московской больницы № 67 и показала работу врачей с заразившимися коронавирусом пациентами. По её словам, она побывала всех отделениях медучреждения.

Видеоотчёт телеведущая разместила на своей странице в Instagram.

Я врач, поэтому я была внутри. Везде. В инфекционном блоке, в реанимации. Врачи — сейчас единственные, кто действительно рискуют заразиться. Взгляните на них. Нет лиц: только защитные очки, респираторы, белые костюмы, — отметила Малышева.

По её мнению, медикам за их работу в условиях повышенного риска можно платить по 1 млн рублей, но деньги для них сейчас не главное.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Елена Малышева высказалась о ситуации с распространением заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19. По её словам, реальную информацию о распространении вируса в России невозможно скрыть из-за «вездесущности Интернета». Малышева отметила, что коронавирус будет сезонной инфекцией.