Малышева перечислила три суперпродукта для укрепления иммунитета Малышева назвала лук, перец и имбирь самыми полезными продуктами для иммунитета

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Лук, имбирь и красный перец — это лучшие продукты для укрепления иммунной системы человека, заявила врач Елена Малышева в эфире телепрограммы «Жить здорово!» на Первом канале. Они содержат в себе особые вещества капсаицин, гингерол и квертицин, которые стимулируют работу иммунных клеток и помогают им эффективнее бороться с возбудителями различных заболеваний.

Врач-иммунолог Андрей Продеус отмечает, что квертицин содержится в луке. Это вещество убивает опасные бактерии, а также активирует белые клетки крови — нейтрофилы. После активации они начинают активнее поглощать убитые бактерии, что способствует профилактике развития опасных заболеваний. Имбирь же содержит в себе гингерол, которые обладает похожими свойствами.

Гингерол — тоже очень активное вещество, тоже имеет функцию останавливать размножение бактерий. Но еще он умеет активировать иммунные клетки слизистой ротовой полости, чтобы они эффективнее «ели» вирусы и бактерии, попадающие туда, — уточнил Продеус.

Однако наиболее сильными свойствами обладает жгучий красный перец. Он содержит в себе капсаицин — вещество, определяющее его жгучесть. По словам иммунолога, капсаицин блокирует проникновение вирусных клеток в организм, не давая им прикрепляться к обычным клеткам. В итоге они погибают, не успев размножиться. Кроме того, капсаицин блокирует проникновение в организм стафилококков и стрептококков.

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