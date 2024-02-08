Малышева перечислила самые полезные продукты для борьбы с прыщами Малышева посоветовала есть печень трески для борьбы с акне

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Употребление печени трески, льняного масла и говяжьей печени может помочь в борьбе с прыщами, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, эти продукты содержат витамины В5 и D, а также омега-3 жирные кислоты. Они уменьшают степень воспаления на коже, а также предотвращают появление новых прыщей.

Врач-иммунолог Андрей Продеус напомнил, что появление прыщей связано с воспалением сальной железы. В некоторых случаях волосяные фолликулы могут закупориваться, в результате чего внутри начинают размножаться бактерии. Согласно результатам научных исследований, образование прыщей можно предотвратить, если лишить эти бактерии пищи — кожного сала. Для этого организму необходим витамин В5, содержащийся в говяжьей печени. В день рекомендуется съедать по 70 граммов этого продукта.

Чтобы воспаление было меньше, организму нужны омега-3 жирные кислоты. Они участвуют в нормализации воспалительного ответа, — добавил Продеус.

Отмечается, что омега-3 жирные кислоты содержатся в льняном масле. Наконец, врачи советуют добавить в рацион печень трески. Она содержит витамин D, который нужен для правильной работы иммунитета. Исследования показали, что именно нехватка витамина D может повысить риск образования акне.

Врач-косметолог Наталья Моисеенко ранее поделилась советами по уходу за кожей в морозную погоду. Она порекомендовала использовать муссы, пенки или молочко с мягкой формулой для очищения лица. Умывать лицо же рекомендуется прохладной водой.